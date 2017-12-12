Советник Путина допустил обход санкций с помощью биткоина

Советник президента России Сергей Глазьев допустил возможность использования криптовалют для обхода антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе совещания в администрации президента по вопросу определения правового статуса криптовалют и их законодательного регулирования, сообщает Rambler News Service.

Глазьев пояснил, что в сложившихся условиях у России «есть объективная потребность в этом инструменте». «Банки подвержены санкциям, как известно, и не хотят проводить расчеты. Нам по чувствительным для государства видам деятельности этот инструмент очень подходит. Мы можем, невзирая на санкции, проводить расчеты с нашими контрагентами по всему миру», — пояснил Глазьев.

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Советник президента России добавил, что поддерживает идею создания крипторубля. По его словам, национальная криптовалюта может эмитироваться так же, как обычный рубль, но «через использование технологии блокчейн».

Министр финансов Антон Силуанов в октябре заявил, что власти собираются взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Президент России Владимир Путин поручил разработать требования к организации майнинга криптовалют и наладить регистрацию осуществляющих такую деятельность хозяйствующих субъектов. Помимо этого предлагается определить порядок ее налогообложения. Российский лидер отметил, что цифровые деньги должны быть узаконены с некоторыми ограничениями. По словам Путина, необходимо не создавать лишних барьеров, а формировать условия для совершенствования финансовой системы.

В ноябре Минфин в своем письме отметил, что пока не ясно, чем считать криптовалюты — средством платежа, имуществом или ценной бумагой. В другом письме говорилось, что доходы от сделок с криптовалютами все же облагаются НДФЛ.

В декабре ведомство предложило ввести уголовную ответственность за расчеты в криптовалюте.