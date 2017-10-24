Путин поручил проработать налог на майнинг

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку установить требования к организации майнинга криптовалют, а также организовать регистрацию осуществляющих такую деятельность хозяйствующих субъектов, сообщается в пресс-релизе Кремля. Также предлагается определить порядок ее налогообложения.

Согласно тексту поручения президент до 20 декабря ждет предложений по созданию на базе Центробанка специальной регулятивной площадки ("сэндбокса") для апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг.

Ранее министр связи и коммуникаций Николай Никифоров заявлял, что в ряде случаев с владельцев крипторублей предполагается взимать налог на доходы физических лиц. Если владелец не может объяснить происхождение крипторублей, то при переводе их в российские рубли он заплатит налог в размере 13 процентов. При покупке и продаже крипторубля налог также составит 13 процентов с заработанной разницы.

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11 октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти собираются взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Законопроект об их регулировании будет разработан уже к концу года.

По мнению президента России Владимира Путина, цифровые деньги должны быть узаконены, но с ограничениями. Важно не создавать лишних барьеров, а формировать условия для совершенствования финансовой системы, считает он. Регулирование должно защитить интересы граждан и бизнес, подчеркнул глава государства.