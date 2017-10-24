Глава ВТБ назвал опасным инвестирование в криптовалюты

Инвестирование в криптовалюты весьма опасно, заявил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью CNBC, состоявшееся в рамках форума «Россия Зовет!», организованного ВТБ.

«Мы видим высоко спекулятивный фактор в криптовалютах и я полагаю, что они опасны, пока правительство не решит, как регулировать этот сектор. Я думаю, что инвесторам будет весьма и весьма опасно инвестировать в криптовалюты. Так что, я думаю, этот процесс займет некоторое время. И я в целом немного скептически отношусь к использованию криптовалют», — заявил предправления ВТБ.

Он назвал свое отношение к криптовалютам «весьма сдержанным».

Говоря об ухудшении российско-американских отношений, о которых президент России Владимир Путин заявил «Мы вам слишком доверяли», представитель агентства поинтересовался, означает ли такая позиция то, что об отмене санкций в ближайшем будущем говорить не приходится?

Андрей Костин высказал предположение, что проблема взаимоотношений двух стран заключается не в России. «Мы полагаем, что дело здесь не в России. Дело здесь во внутренних конфликтах среди американской политической элиты. К сожалению, Россия используется этой в игре как, так называемая, козырная карта», — заявил предправления ВТБ.

По его словам, все это негативно влияет на отношения между Россией и Америкой, а также на общую ситуацию в мире. «Но лично, как банкир, могу сказать, и это мое личное мнение, что мы уже до смерти у стали от того, что происходит в Америке и от ее антироссийской позиции», — заявил Костин. При этом он отметил, что Москва вряд ли может «сильно повлиять на ситуацию, пока американская элита сама с ней не разберется».

