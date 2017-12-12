Дуров рассказал о побеге из России с биткоинами

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров рассказал, что до отъезда из России, около четырех лет назад, обзавелся биткоинами. Он приобрел две тысячи единиц криптовалюты на общую сумму в 1,5 миллиона долларов. Об этом бизнесмен заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, со временем эта сумма преобразовалась в 35 миллионов долларов. Если на момент покупки биткоин стоил 750 долларов, то к 12 декабря, по данным CoinDesk, — 16,6 тысячи долларов.

Бизнесмен отметил, что в 2014 году он покидал Россию с биткоинами и 300 миллионами долларов. Он не уточнил, продал ли он свои биткоины или приумножил.

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Дуров назвал биткоин «цифровым золотом», заявив, что оптимистично настроен в его отношении. По его утверждению, основное блокчейн- и криптовалютное сообщество сосредоточено именно в его мессенджере.

Основатель «ВКонтакте» уехал из России в 2014 году, после скандала с продажей акций компании и его ухода с поста гендиректора. За границей он запустил мессенджер Telegram. Он заявил, что на родину возвращаться не намерен.

В то же время бывший технический директор «ВКонтакте» Антон Розенберг, который обвинял семью Дуровых в обмане, утверждал, что создатель Telegram регулярно появляется в Санкт-Петербурге. Официально Дуров — гражданин государства Сент-Китс и Невис, но он рассказывал, что в этой стране никогда не был.