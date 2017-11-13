Хвастающийся обнаженным телом Дуров разошелся на мемы

В сети обратили внимание на пост в Instagram-аккаунте создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова, в котором он продемонстрировал подписчикам оголенный торс и сообщил о задержке с выпуском обновления для мессенджера. В Twitter принялись активно шутить над снимком предпринимателя, который за несколько часов превратился в вирусный мем.

Большинство публикаций было посвящено обнаженному телу Дурова, который, по мнению пользователей соцсети, превратился в так называемого голозадого философа. «Дуров такой смешной. Я против всего этого обывательского, не люблю вот это потребительское мещанство. Кстати, зацени в Instagram, как я себе попку подкачал», — передразнил создателя «ВКонтакте» один из них.

«Ну, понятно, Тима Кука соблазняет, чтобы дело шло быстрее», — догадался другой, судя по всему, намекая на нетрадиционную сексуальную ориентацию главы Apple.

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 13 ноября 2017, 14:56

Не забыли пользователи Twitter и про тематические картинки. Они «превратили» Дурова в призывника, героя популярного полотна и даже разработали полноценную теорию, суть которой заключается в том, что обнаженного основателя Telegram постоянно фотографируют папарацци.

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 13 ноября 2017, 13:18

Ранее 13 ноября Дуров опубликовал в своем Instagram фотографию с голым торсом в попытке отвлечь пользователей от задержки с выпуском обновлений. Предприниматель напомнил, что масштабное обновление Telegram должно было выйти на прошлой неделе, и посетовал на работу Apple, специалисты которой «не торопятся» с одобрением апдейта. Он объявил, что выпуск обновления запланирован на вторник, 14 ноября.



