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Дуров назвал запретные темы для Telegram

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Павел Дуров
Павел Дуров

Создатель Telegram Павел Дуров пояснил, что можно, а что нельзя писать в мессенджере в соответствии с принципами компании. Об этом он написал в своем Telegram-канале Durov's Channel.

По словам Дурова, в Telegram можно критиковать власть. Устраивать политические дебаты или осуждать действия правительства не запрещено. Администрация мессенджера блокирует публичные каналы, когда критика переходит в призывы к насилию и терроризму.

В пример Дуров привел пример ситуацию с иранским каналом, у которого было 100 тысяч читателей. Его администрация решила провести среди подписчиков конкурс: им предлагалось снимать на видео то, как они бросают камни в окна. Позже к условиям конкурса прибавилось другое — его участники должны были бросать коктейли Молотова в мечети. Канал оперативно заблокировали. В октябре, по словам Дурова, Telegram заблокировал 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом.

Дуров утверждает, что Telegram никогда не поддавался на давление властей и не занимался цензурой. «Свобода слова — одна из тех ценностей, которые мы защищаем уже 11 лет, сначала в России, теперь по всему миру», — пишет создатель мессенджера.

В Иране заблокирован телеканал и интернет-ресурс «Би-би-си», но его Telegram-канал свободно работает, его ежедневно читают более миллиона человек.

В сентябре в Иране завели уголовное дело в отношении Дурова. Прокуратура Тегерана заявила, что мессенджер используют боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Подобные обвинения выдвигались и со стороны российских правоохранительных органов. Дуров эту информацию опровергает, уверяя, что Telegram вовремя блокирует каналы, пропагандирующие насилие.

Федеральная служба безопасности России требует, чтобы Telegram предоставил ей возможность читать переписку в рамках антитеррористических поправок, больше известных как закон Яровой. Владелец мессенджера отказывается давать ФСБ ключи к перепискам, заявляя, что это противоречит 23-й статье Конституции России, которая гласит, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

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