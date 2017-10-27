Дуров раскрыл секрет сотрудничества Telegram с властями других стран

Создатель Telegram Павел Дуров объяснил, как мессенджер сотрудничает с властями разных стран. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Дурова, сотрудничество с тем или иным государством не зависит от юрисдикции и всегда строится на одних и тех же принципах. «В отличие от своих российских коллег, индонезийские государственные службы не требовали от нас доступа к личной переписке», — отметил он.

«Во всем мире, включая Россию, Telegram обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента, содержащего пропаганду терроризма, детскую порнографию и так далее. Вместе с тем ни в одной стране мы не выдаем личные данные пользователей государственным органам», — заверил Дуров.

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Он также добавил, что большая часть аудитории мессенджера проживает в куда более консервативных странах, чем Россия. «Только в России Telegram был оштрафован за непредоставление ключей шифрования сообщений. Это единственный подобный прецедент за четыре года работы Telegram на глобальном рынке», — заключил он.

Таким образом Дуров ответил советнику президента России по развитию интернета Герману Клименко, заявившему, что Telegram игнорирует запросы российских госорганов, одновременно сотрудничая с властями других стран, например, Индонезии.

16 октября Клименко предположил, что «вся слава Telegram закончится», как только чиновникам запретят пользоваться сервисами, не сотрудничающими с правоохранительными органами.