ЦРУ рассказало о разводившем ведомство на деньги информаторе из России

ЦРУ США опровергает статьи журналиста New York Times Мэтью Розенберга и журналиста Intercept Джеймса Райзена, в которых утверждалось, что спецслужбы США заплатили 100 тысяч долларов некоему «русскому информатору» за непроверенную информацию. Об этом со ссылкой на представителя ведомства Николь де Хэй сообщают РИА Новости.

«Люди, которых надули в действительности, это Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг. Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили 100 тысяч долларов, является абсолютной неправдой», — заявила де Хэй.

Ранее New York Times писала, что американцы были готовы заплатить россиянину миллион долларов за компромат на президента США Дональда Трампа и за возврат ранее украденное хакерами у спецслужб кибероружие.

Агенты ЦРУ отказались от компромата на Трампа, тогда россиянин предложил вернуть кибероружие за 100 тысяч долларов. По данным журналистов, деньги он получил, но похищенную программу так и не вернул.

8 февраля заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что в США замалчивают случаи успешного сотрудничества спецслужб РФ и США в деле борьбы с терроризмом.

В январе стало известно, что 15-летний школьник из Великобритании притворился бывшим директором ЦРУ и таким образом смог получить от ведомства секретные данные.

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