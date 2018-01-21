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Подросток притворился бывшим главой ЦРУ и получил секретные данные

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Кейн Гэмбл
Кейн Гэмбл

15-летний британский школьник Кейн Гэмбл получил доступ к секретной информации о разведывательных операциях США в Афганистане и Иране, притворившись бывшим директором ЦРУ. Об этом со сcылкой на материалы судебного разбирательства сообщает The Telegraph.

18-летний гражданин Великобритании признал себя виновным в том, что три года назад пытался взломать компьютеры бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана и других высокопоставленных лиц США.

Доступ к данным он смог получить, издеваясь над своими жертвами. Он выкладывал в интернет их персональные данные, загружал на их мониторы порнографические картинки, удаленно управлял их телевизорами и планшетами. Подвергшиеся атаке чиновники были вынуждены постоянно обращаться в службу технической поддержки, менять пароли. В службы технической поддержки обращался и Гэмбл от имени чиновников, получая таким образом доступ к аккаунтам.

В конце декабря 2017 года стало известно, что хакер-подросток смог взломать базу данных российского визового центра в США.

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