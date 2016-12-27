Хакер-подросток заявил о взломе базы данных российского визового центра в США

Хакер под псевдонимом Kapustkiy заявил, что смог взломать базу данных российского визового центра в США и получил доступ к информации об американцах, обращавшихся за разрешением на поездки в РФ. Об этом сообщает Buzzfeed.

Киберпреступник прислал в редакцию издания скриншот с экрана компьютера, на котором запечатлены имена, адреса электронной почты и телефонные номера десятков людей. Пять человек, имена которых содержатся в списке, подтвердили факт обращения за российской визой.

По утверждению Kapustkiy, ему 17 лет и он является членом группы под названием «Хакеры нового мира», которые борются с киберпреступлениями. В распоряжении взломщика, по его утверждению, оказалась информация о тысячах граждан США, однако он не собирается публиковать ее.

Kapustkiy также заявил, что уведомил о факте взлома Компьютерную группу реагирования на чрезвычайные ситуации (US-CERT), которая занимается анализом и борьбой с киберугрозами. В качестве доказательства он предъявил скриншот письма, направленного в организацию по электронной почте.

Юрист российского визового центра Джордж Шорман допустил взлом базы данных и отметил, что целью хакеров, вероятнее всего, была система планирования встреч заявителей с сотрудниками консульства РФ. «Службы безопасности сообщили, что сам сайт визового центра не был взломан», — отметил он, подтвердив, что некоторые из тех, кто был упомянут в предъявленном Kapustkiy списке, действительно обращались за визами.

В посольстве РФ в США сообщили ТАСС, что осведомлены об информации, упомянутой в Buzzfeed. При этом в дипмиссии отметили, что сайт визового центра зарегистрирован в США и подчиняется законам этой страны, а обслуживает его американская компания.

23 декабря хакер под псевдонимом Le4ky заявил, что взломал сайт Федерального бюро расследований (ФБР) США. В нескольких сообщениях киберпреступник рассказал, как обнаружил и использовал «дыру» в системе управления контентом. По словам Le4ky, уязвимость продается на одной из площадок в даркнете. В качестве доказательств мошенник опубликовал скриншоты, подтверждающие взлом Twitter.