Хакер заявил о взломе сайта ФБР

Хакер под псевдонимом Le4ky заявил, что взломал сайт Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом он написал в Twitter.

В нескольких сообщениях взломщик рассказал, как обнаружил и использовал «дыру» в системе управления контентом. По словам Le4ky, уязвимость продается на одной из площадок в даркнете. В качестве доказательств мошенник опубликовал скриншоты, подтверждающие взлом Twitter.

«Продолжение следует», — пообещал он.

Американские ведомства пока не отреагировали на заявления Le4ky.

Кроме того, злоумышленник запустил в своем аккаунте голосование с предложением подписчикам самим выбрать следующую цель взлома.

В октябре десятки американских сервисов, в том числе PayPal, Amazon, Netflix и Twitter, оказались недоступны из-за массированной DDoS-атаки. Неизвестные атаковали DNS-серверы хостинговой компании Dyn. В итоге жители восточного побережья США массово лишились доступа ко многим популярным ресурсам, таких как Spotify, Ebay, Vox, Airbnb, Reddit и Github.