Россия обвинила США в сокрытии совместных успехов

Американская администрация «в атмосфере русофобии» замалчивает конкретные примеры антитеррористического взаимодействия с Россией. Об этом в четверг, 8 февраля, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

По словам дипломата, с одной стороны, Вашингтон заинтересован в практическом сотрудничестве. «Это подтверждают дающие реальные результаты контакты по линии спецслужб», — отметил он.

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С другой стороны, как сообщает Сыромолотов, США предпочитают не рассказывать об этом. «Из такого контекста выбивались лишь ситуации, когда двусторонние контакты по связанной с антитеррором проблематике выходили на высший уровень», — добавил дипломат.

Замминистра пояснил, что по итогам беседы между президентами США и России 17 декабря прошлого года была дана высокая оценка взаимодействию спецслужб в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. Тогда Белый дом «выпустил на редкость положительный по тональности пресс-релиз», заявил Сыромолотов.

13-14 декабря 2017 года сотрудники ФСБ задержали семь сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), планировавших осуществить теракт в Петербурге 16 декабря. Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в котором поблагодарил президента США за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след и задержать террористов.

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