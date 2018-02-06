Глава российской разведки объяснил поездку в США

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин объяснил, зачем ездил в США в конце января. Об этом он рассказал журналистам, передает во вторник, 6 февраля, «Интерфакс».

Нарышкина спросили, не связан ли его визит с публикацией в Вашингтоне «кремлевского доклада». «Отвечу коротко: в Соединенных Штатах Америки я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки, точка», — заявил он.

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Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Вашингтон помимо главы СВР посетили директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления Генштаба ВС России (известного как ГРУ) Игорь Коробов. Известно, что Бортников и Нарышкин встречались с директором ЦРУ Майком Помпео. Он объяснил приезд руководителей российских спецслужб в Вашингтон заботой о безопасности американцев.

«Кремлевский список» опубликован 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии. В Вашингтоне отметили, что на фигурантов доклада не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позже.

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