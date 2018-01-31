Сенат потребовал от Белого дома объяснить визит Нарышкина в США

Лидер демократов в сенате США Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснений по поводу визита в страну главы российской Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. Об этом сообщает The Hill.

«Администрация Трампа должна немедленно раскрыть правду и ответить на вопрос: с кем из официальных лиц США он встречался?» — сказал Шумер журналистам и добавил, что чиновники также должны пояснить, встречался ли кто-нибудь из них с главой СВР.

О визите Нарышкина в Вашингтон рассказал российский посол Анатолий Антонов, передает РБК. Он не уточнил цель визита, но отметил, что контакты по линии спецслужб двух стран продолжаются даже «в самое трудное время».

Глава СВР находится под американскими санкциями, связанными с ситуацией на Украине и присоединением Крыма к России, поэтому ему запрещен въезд в страну. Исключение может быть сделано только в том случае, если визит человека, к которому применены ограничения, «не противоречат интересам США».

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