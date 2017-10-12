Нарышкин призвал соблюдать такт в обсуждении ученой степени Мединского

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию вокруг диссертации главы Минкульта Владимира Мединского. На министра ополчились «из-за его открытой гражданской позиции», заявил чиновник в четверг, 12 октября на презентации киноленты «Собибор» в Доме российского исторического общества, передает «Ленте.ру» пресс-служба ведомства.

«Владимир Мединский всегда открыт к дискуссиям по научной проблематике, существу вопроса, чего, наверное, нельзя сказать о всех его оппонентах. Думаю, что всем нужно успокоиться и соблюдать такт. Я уверен, что и президиум Высшей аттестационной комиссии, и Министерство образования и науки России примут разумное и взвешенное решение», — подчеркнул Нарышкин.

Глава СВР добавил, что «считает недопустимым избирательный подход к ранее принятым в законном порядке решениям».

2 октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории поддержал заявление о лишении Мединского степени доктора наук. Решение принято большинством голосов и носит рекомендательный характер. Точку в этом деле должен поставить президиум ВАК, который рассмотрит данный вопрос 20 октября.