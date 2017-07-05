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«Идеи и мифы — тоже факты»

Что «либеральным ученым» не понравилось в диссертации Мединского

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Владимир Мединский
Владимир Мединский
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Диссовет по истории Белгородского государственного национального исследовательского университета 7 июля рассмотрит докторскую диссертацию главы Минкульта России Владимира Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». Министр опубликовал в среду, 4 июля, статью в «Российской газете», в которой вступил в дискуссию по поводу своей научной работы. «Лента.ру» приводит основные доводы Мединского и комментарии других участников обсуждения.

Руководитель Минкульта утверждает, что при оценке трудов иностранцев о России XV-XVII веков имел полное право «становиться на позицию интересов своей страны». По мнению Мединского, все летописцы и ученые монахи, записывающие события своего времени, не были объективны или беспристрастны: «Нет вообще никакой абсолютной объективности. Разве что с точки зрения инопланетянина. Любой историк всегда — носитель определенного типа культуры, представлений своего круга и своего времени».

Историк, отмечает министр, всегда остается заложником убеждений, хотя профессиональная этика и правила требуют от ученого стремиться к объективности.

«Идеи и мифы — тоже факты»

«Что более повлияло на ход Великой Отечественной? Сам бой 4-й роты политрука Клочкова под Волоколамском, уничтоженные 28 (или 128?) бойцами 17 (или 10? — да какая к черту разница!) фашистских танков? Или тот самый миф-образ, созданный журналистами "Красной звезды"? Образ 28 панфиловцев, выкованный в сознании миллионов?» — пишет Мединский. По его словам, не видеть в мифе факта — значит перестать быть историком.

Министр подчеркивает, что единственно верных научных концепций не существует, а истина рождается только в поиске, в столкновении рабочих версий и гипотез. Нет и беспристрастных исторических работ — любое записанное событие является отражением в восприятии очевидца. Да и подход к изучению истории всегда персонифицирован.

«Признайтесь: достоверного прошлого не существует. Ибо уже через 5 минут любое событие начинает бытовать как интерпретация. Не говоря уж про 5 веков. Не говоря уж про 25 версий 25 свидетелей, интерпретированных 25 историками с разными взглядами», — заключает Мединский.

Либеральные крестоносцы

Критиков своей диссертации («либеральную прессу, либеральную интеллигенцию и либеральных ученых») глава Минкульта обвиняет в нетерпимости: «Классическая либеральная идея в современном евро-атлантическом мире давно уже трансформировалась в своего антипода — абсолютную нетерпимость к инакомыслию, готовность с решимостью крестоносцев — огнем и мечом — выжигать любые иные мнения».

«Если вы посмотрите, кто участвует в кампании по лишению ученой степени Мединского, то увидите, что это в основном либеральные историки. Либеральная история господствует в нашей исторической мысли с 1990-х. В начале 2010-х о себе заявило другое направление — государственно-патриотическое. Неформальный лидер этого направления на сегодня — Владимир Мединский. Его работа — удар по конкурирующему течению», — утверждает историк Григорий Герасимов.

«Новые идеи в науке должны приветствоваться, и инакомыслие не должно зажиматься, — продолжает он. — Но история — не только наука, но и часть мировоззрения, часть общей картины мира. И когда у нас меняется мировоззрение (а сейчас мы отходим от либерального), меняется и картина мира. Когда мы ушли от коммунистической идеи в 90-е, мы сразу же отказались и от коммунистического прошлого. Так же, как большевики в свое время отказались от царского прошлого и создали свое. Новая последняя версия прошлого создается сегодня государственно-патриотическим направлением в истории с Мединским во главе».

Монополия на историю

Критики диссертации Мединского, отмечает Герасимов, пытаются дискредитировать министра культуры, чтобы дискредитировать его идеи. «Ученый совет МГУ сказал, что там плагиата нет, и осталась только одна значимая по существу претензия, которая заключается в следующем: Мединский говорит, что следует рассматривать историю с позиции интересов России. Эта позиция неприемлема для либеральных историков. Они считают, что это идеология, однако все теоретические подходы можно назвать идеологией», — подчеркивает он.

Самое опасное, по мнению Герасимова, — монополия на историю: «Как только мы примем одну точку зрения и станем придерживаться ее, у нас не будет никакой науки. Наука движется идеями. Запрет на определенные идеи приводит к ее деградации».

О важности плюрализма мнений в истории говорит и доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой истории отечества РГСУ Николай Старостенков. «Странные заявления несоответствия методологии в работе Мединского каким-то принципам — мы это уже проходили. У нас раньше была одна единственно верная методология, с точки зрения которой судили, рядили, рубили. Наука жива только тогда, когда в ней присутствует здоровый плюрализм мнений. А установление истины должно решаться в рамках нормальной научной дискуссии», — полагает он.

«На научную дискуссию оппоненты не решаются»

«Диссертация Мединского была защищена у нас в 2011 году на заседании диссовета, членом которого я являлся. К тому же я — заведующий той кафедры, где выполнялась работа Мединского. Она полностью соответствует требованию действовавшего на тот момент постановления правительства, и поэтому совет принял решение о том, что Мединский достоин присвоения ученой степени доктора исторических наук. Моя позиция с тех пор не изменилась», — подчеркивает Старостенков.

По словам профессора, в любой крупной работе, написанной на очень актуальную тему, есть то, с чем не все соглашаются. «Но это повод не для того, чтобы оценивать диссертацию, а для научной дискуссии — посмотреть, насколько обоснованы позиции сторон. Однако на научную дискуссию наши оппоненты не решаются. Они предлагают рассмотреть заявление о лишении степени, что и произойдет 7 июля», — отмечает он.

«Некоторые предположения Мединского вызывают полное недоумение»

В диссовет, который рассмотрит работу министра культуры, входит доктор исторических наук Виталий Пенской, в 2012 году раскритиковавший диссертацию в статье «Без навыков историка». Он выразил сомнение в том, что Мединский провел комплексный анализ материалов, содержащих оценочные суждения иностранцев о России XVI-XVII веков. Для такой работы, по его словам, необходимо обладать знаниями в политике, юриспруденции, лингвистике, филологии и экономике.

Другой критик научной работы министра, кандидат исторических наук Алексей Лобин в статье 2012 года «Пещерное источниковедение» обвинил Мединского в том, что министр «предпочитает не анализировать и сопоставить документы, а ограничиться только логическими рассуждениями». Лобин подчеркнул, что некоторые тезисы диссертанта «вызывают полное недоумение».

«Мединский прочитал несколько переведенных на русский язык записок иностранцев, отметил противоречие и несоответствие сведений с тем, что он знает, и бросился разоблачать "фальсификатора Герберштейна" (Сигизмунд фон Герберштейн, австрийский дипломат, автор трудов по географии, истории и устройстве Русского государства — прим. «Ленты.ру»), а заодно и других иностранцев», — писал Лобин.

19 июня восемь деятелей науки направили на имя президента России Владимира Путина письмо в защиту диссертации Мединского. По словам авторов письма, диссертация чиновника «представляет новый вклад в развитие исторической науки, а также общественной и политической жизни современной России».

Заявление с требованием лишить Мединского ученой степени было подписано историками Иваном Бабицким из «Диссернета», Константином Ерусалимским и Вячеславом Козляковым и подано в адрес Минобрнауки в сентябре 2016-го. По их мнению, диссертация содержит фактические ошибки и в целом абсурдна. В начале октября 2016 года жалобу планировали разобрать на ученом совете в УрФУ, но ВАК отозвал ее из-за нарушения сроков рассмотрения. Материалы диссертации передали в диссовет на базе исторического факультета Московского государственного университета, однако тот планово прекратил свое существование в марте 2017-го.

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