Восемь ученых написали Путину письмо в поддержку диссертации Мединского

Несколько деятелей науки направили на имя президента России Владимира Путина письмо в защиту диссертации министра культуры Владимира Мединского. Текст поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 19 июня.

Обращение «в поддержку научного труда "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" доктора исторических наук В.Р. Мединского» подписали восемь человек.

По словам авторов письма, диссертация чиновника «представляет новый вклад в развитие исторической науки, а также общественной и политической жизни современной России».

Среди подписавшихся — член диссертационного совета по защите ученой степени в АНХ при правительстве России Норик Мурадян, доктор философских наук Валентин Карасев, заслуженный деятель науки РФ Грант Симонян, доктор юридических наук Юрий Голик, доктор исторических наук Станислав Давыдов, доктор педагогических наук Игорь Елеференко, доктор философских наук Владимир Михайлов и доктор исторических наук Михаил Мягков.

Отмечается, что ученые в том числе обратились к президенту с просьбой «обратить особое внимание на актуальность поднятой в работе Мединского проблемы в деле обеспечения национальной безопасности России».

Ранее активисты «Диссернета» потребовали лишить Мединского ученой степени, ссылаясь на фактические погрешности в его научной работе. Рассмотрение заявления по поводу докторской диссертации министра назначено на июль и по плану должно состояться в Белгородском государственном университете.