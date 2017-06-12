Культпросвет
 

Спектакль по роману Мединского «Стена» приехал в Москву

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На сцене московского Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) состоялся показ спектакля «Стена», поставленного по одноименному роману министра культуры России Владимира Мединского. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 12 июня.

В постановке использовалось минимум настоящих декораций; кроме смоленской стены все элементы пейзажа проецировались на экран позади актеров — зарисовки Вильно, Смоленска, Сущево, фотографии садов, лесов. Там же зрителям демонстрировалось название местности, в которой происходило действие. Спецэффекты (дождь, пожар, взрывы) также изображались на экране.

В спектакле, как и в романе, переплелись любовная драма, детективный триллер и историческая хроника. На сцене нашлось место как рассуждениям о самобытности России, так и легкой эротике.

Режиссером-постановщиком выступил народный артист России, худрук Приморского краевого академического театра имени Горького Ефим Звеняцкий.

Мединский бесплатно передал авторские права на роман Приморскому театру. Премьера спектакля по мотивам «Стены» состоялась в 2016-м. Постановка осуществлялась без финансирования со стороны государства и без участия Министерства культуры.

В марте стало известно, что по «Стене» Мединского снимут одноименный фильм в стереоскопическом формате. Заказчиком выступила киностудия имени Горького. Бюджет ленты составит более 3,6 миллиона рублей.

В 2016 году по роману главы Минкульта уже был создан мини-сериал «Стена» с Алексеем Серебряковым и Оксаной Пчелиновой в главных ролях. Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов после выхода картины заявил, что Мединский потребовал убрать свое имя из титров «Стены». Режиссер сериала Дмитрий Месхиев отказался это делать, подчеркнув, что это не прямая экранизация произведения.

Роман «Стена» вышел в 2012 году. В нем рассказывается о событиях начала XVII века, когда русские войска обороняли Смоленск от армии польско-литовского короля Владислава IV Вазы. Роман стал дебютом Мединского в жанре художественной литературы. Министр также написал три исторических тома «Мифов о России».

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