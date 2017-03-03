Роман Мединского экономно экранизируют в 3D

По роману министра культуры России Владимира Мединского «Стена» снимут одноименный фильм в стереоскопическом формате. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 3 марта.

Проектом, заявленным как видеофильм-спектакль, займется телекомпания «АГА». Заказчиком выступила киностудия имени Горького. Бюджет ленты составит более 3,6 миллиона рублей.

В 2016 году по «Стене» Мединского был снят одноименный мини-сериал с Алексеем Серебряковым и Оксаной Пчелиновой в главных ролях. Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов после выхода картины заявил, что руководитель Минкульта потребовал убрать свое имя из титров «Стены». Режиссер сериала Дмитрий Месхиев отказался это делать, добавив, что это не прямая экранизация произведения.

Роман «Стена» вышел в 2012 году. В нем рассказывается о событиях начала XVII века, когда русские войска обороняли Смоленск от армии польско-литовского короля Владислава IV Вазы. Роман стал дебютом Мединского в жанре художественной литературы. Министр также написал три исторических тома «Мифов о России».