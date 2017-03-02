Мединский пообещал выплатить зарплаты сотрудникам творческих вузов

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что проблема с задержкой зарплат сотрудникам подведомственных Минкульту учреждений будет решена в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По состоянию на сегодняшний день на оплату переданы соглашения по 68 из 69 подведомственных Минкультуры России образовательных учреждений. В 50 из них деньги уже перечислены», — подчеркнул Мединский.

По словам руководителя ведомства, проблемы с выплатами были вызваны внедрением новой системы Министерства финансов «Электронный бюджет». «Это совершенно новый опыт, и многое приходится делать впервые. Периодически возникают проблемы в процессе формирования документов, что вызывает потерю времени при оформлении соглашений», — объяснил он.

Мединский отметил, что в некоторых случаях в задержке зарплат виновны сами подведомственные учреждения, некорректно заполнившие документы. Это произошло с Академией хорового искусства имени Попова, Всероссийским государственным институтом кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Римского-Корсакова, Государственным институтом искусствознания, Красноярским художественным и Ярославским театральным институтами.

1 марта сотрудники ряда творческих вузов Москвы и Санкт-Петербурга заявили, что с начала 2017 года не получают зарплату.

«Электронный бюджет» — система, в которой публикуются данные о расходах федерального бюджета.