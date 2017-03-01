В Минкульте объяснили задержку зарплат сотрудникам подведомственных учреждений

Задержки с выплатой зарплаты сотрудникам некоторых учреждений культуры связаны с техническими проблемами, заявили в Министерстве культуры России. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в среду, 1 марта.

«Минкультуры России является пилотной площадкой для внедрения новой системы "Электронного бюджета". Ведомство тесно взаимодействует с Минфином и казначейством с целью наиболее безболезненного перехода на эту систему», — отметили в министерстве.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что задержки зарплаты вызваны «недостаточно четкой работой отдельных структурных подразделений самих учреждений».

Представители ведомства заверили, что большинство подведомственных Минкульту творческих вузов получат финансирование в ближайшее время, а технические проблемы практически разрешены.

Ранее в среду сотрудники ряда творческих вузов Москвы и Санкт-Петербурга заявили, что с начала 2017 года не получают зарплату.

«Электронный бюджет» — система, в которой публикуются данные о расходах федерального бюджета.