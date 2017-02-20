В Минкульте прокомментировали требование к Учителю переснять «Сокровища Ермака»

Глава департамента кинематографии Минкульта России Вячеслав Тельнов и директор киностудии «РОК» Алексей Учитель выпустили совместное заявление по поводу требования ведомства переснять фильм «Сокровища Ермака». Обращение опубликовано на сайте министерства в понедельник, 20 февраля.

«В процессе производства (картины — прим. «Ленты.ру») возникли непреодолимые обстоятельства, которые вынудили киностудию внести изменения в сценарий, при этом художественное содержание фильма было улучшено», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что тем не менее, «по правилам, государственное финансирование предоставляется только при условии соответствия фильма сценарию, представленному для участия в отборе». Представители Минкульта и Учитель договорились о том, что разрешат эту ситуацию до конца 2017 года.

17 февраля в ведомстве потребовали у киностудии «Рок» вернуть бюджетные деньги, выделенные на создание «Сокровищ Ермака» из-за несоответствия изначального сценария и итогового варианта ленты. В качестве альтернативы Минкульт предложил переснять фильм. Власти выделили на создание картины 35 миллионов рублей.