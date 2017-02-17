Минкульт потребовал от Учителя переснять «Сокровища Ермака»

Министерство культуры России потребовало у киностудии «Рок» режиссера Алексея Учителя вернуть бюджетные деньги, выделенные на создание ленты «Сокровища Ермака», из-за несоответствия изначального сценария и итогового варианта картины. В качестве альтернативы ведомство предложило переснять фильм, передает РИА Новости в пятницу, 17 февраля.

В пресс-службе Минкульта отметили, что переделанную картину вновь представят департаменту кинематографии в конце 2017 года. «Лента будет принята при условии соответствия сценарию, представленному для участия в отборе на получение субсидии. За несвоевременное исполнение обязательств по соглашению к ООО "ТПО РОК" будут применены штрафные санкции», — добавили представители ведомства.

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Государство выделило на создание картины 35 миллионов рублей. Вариант, представленный студией министерству, носил название «Позвоните Ермаку».

Киностудия «Рок», созданная Алексеем Учителем, выпустила такие ленты, как «Дурак», «Жить!» и «Космос как предчувствие». В октябре 2017 года на экраны выйдет фильм Учителя «Матильда», рассказывающий об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала критику со стороны общественных движений, РПЦ и депутата Госдумы Натальи Поклонской.