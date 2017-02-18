Мединский призвал извлечь урок из Февральской революции

России нужно изучить причины Февральской революции 1917 года и извлечь урок из этих событий, считает министр культуры Владимир Мединский. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня необходимо глубоко изучать причины исторического срыва 17 года, не стремиться ни демонизировать, ни идеализировать революцию, она случилась 100 лет назад, в прошлом, его не изменить», — сказал чиновник на конференции «Уроки истории».

Главный урок, по мнению Мединского, заключается в нежелании тогдашних российских политических элит объединиться, подчинив частные интересы интересам страны. Проблемы, которые в то время стояли перед государством, были очевидными и системными, но «не такими уж страшными», отметил глава Минкульта. «В результате общественный диалог был подменен резней, кровопролитием, гражданской войной, не решившей ни одну из проблем, после чего все те же самые проблемы опять пришлось решать заново уже в экстремальных условиях, потеряв миллионы лучших людей, ценой страшных жертв», — подытожил он.

В результате Февральской революции в России было свергнуто самодержавие и создано Временное правительство. В том же 1917 году власть в стране захватили большевики.