Сотрудники творческих вузов Москвы и Петербурга остались без зарплаты

Занятие на органе в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

Сотрудники Московской государственной консерватории имени Чайковского и других творческих вузов столицы и Санкт-Петербурга заявили, что с начала 2017 года не получают зарплату. Об этом пишет русская служба «Би-би-си» в среду, 1 марта.

«Бухгалтерия говорит, что от государства не приходят бюджетные деньги», — рассказал изданию один из сотрудников московской консерватории.

По информации портала, зарплату также не выплачивают в Государственном институте искусствознания, Российском институте истории искусств и Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

В Минкульте России объяснили задержки по выплате денег техническими проблемами, связанными со внедрением «Электронного бюджета» — системы, в которой публикуются данные о расходах государственных денег. «В настоящее время данные проблемы практически разрешены», — сообщили в пресс-службе ведомства.