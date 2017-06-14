Мединский пообещал карать за мат в произведениях искусства

Министр культуры Владимир Мединский объявил, что ведомство будет наказывать учреждения культуры за нарушение закона о запрете ненормативной лексики в произведениях искусства. Об этом он рассказал ТАСС в среду, 14 июня.

«Отдельные театральные учреждения у нас продолжают нарушать этот закон. Могу пообещать, что мы этого далее терпеть не будем», — заметил Мединский.

Глава Минкульта также выступил против пересмотра данного закона. «Я категорически против. Эта лексика потому и называется ненормативной — это не норма. Не хочу, чтобы мои и ваши дети ходили в кинотеатры, где с экрана несется мат», — заявил он.

Мединский добавил, что ему «жаль творцов, которые в великом русском языке не могут найти иных способов самовыражения, кроме лексически ненормативных».

Закон о запрете ненормативной лексики в искусстве вступил в силу 1 июля 2014 года. Он предусматривает наказание в виде штрафа за использование нецензурной лексики при публичном исполнении произведений литературы и искусства, народного творчества в театральных постановках, на концертах и других зрелищно-развлекательных мероприятиях, в СМИ и при показе фильмов в кинотеатрах.