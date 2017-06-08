Минкульт предложил ограничить число сеансов каждой ленты в кинотеатрах

Кинотеатрам следует ограничивать число сеансов, отданных под одну кинокартину, до 35 процентов в день, считает Министерство культуры России. Соответствующая инициатива ведомства опубликована на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов», — утверждается в пояснительной записке к инициативе.

Отмечается, что срок окончания публичного обсуждения нормы — 20 июня. Планируемая дата вступления законопроекта в силу — январь 2018 года.

В мае в Минкульте предложили собирать по пять миллионов рублей с каждой ленты, как иностранной, так и отечественной, при получении кинокомпаниями прокатного удостоверения. Отмечается, что Фонд кино будет возмещать российским картинам эту сумму. По словам министра культуры Владимира Мединского, законопроект поможет «зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта». Ведомство также выступило с инициативой о введении дополнительных сборов с иностранных фильмов.