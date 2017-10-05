В РВИО оценили заключение экспертного совета по диссертации Мединского

В Российском военно-историческом обществе «внимательно ознакомились» с заключением экспертного совета ВАК по диссертации министра культуры России Владимира Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков». Об этом говорится в заявлении РВИО, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 5 октября.

«По мнению ученых Российского военно-исторического общества, содержание заключения, свидетельствует о предвзятости и тенденциозности готовивших его экспертов. К нашему сожалению», — говорится в документе.

Заявление подписали доктор исторических наук Михаил Мягков, кандидат исторических наук Владислав Кононов и кандидат исторических наук Юрий Никифоров.

Историки обнаружили 10 претензий к заключению экспертного совета. «Рассуждения экспертов о "научной проблеме" диссертации представляются бессодержательными и схоластическими», — отмечается в заявлении.

Ученые также называют некоторые выводы совета «смешными», «мелочными» и «забавными».

«Можно строить различные предположения, самое банальное из которых сводится к тому, что эксперты не ставили перед собой задачу произвести проверку обоснованности претензий к диссертации Владимира Мединского и, соответственно, не утруждали себя чтением текста. Но какую задачу они решали тогда?» — подытоживают сотрудники РВИО.

