ВАК рекомендовала лишить Мединского ученой степени

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории поддержал заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культуры России Владимира Мединского. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил «Ведомостям» собеседник в экспертном совете, а также один из заявителей — филолог Иван Бабицкий.

Как уточнил собеседник издания в экспертном совете, данное решение было принято большинством голосом. При этом оно носит рекомендательный характер, окончательное решение должен будет принять президиум ВАК.

В начале октября 2016 года работу Мединского планировали разобрать на ученом совете Уральского федерального университета, но ВАК отозвала ее из-за нарушения сроков рассмотрения. Материалы диссертации передали в диссовет на базе исторического факультета Московского государственного университета, однако тот планово прекратил свое существование в марте 2017-го.

Заявление с требованием лишить Мединского ученой степени было подписано историками Иваном Бабицким из «Диссернета», Константином Ерусалимским и Вячеславом Козляковым и подано в адрес Минобрнауки в сентябре 2016-го. По их мнению, диссертация содержит фактические ошибки и в целом абсурдна.