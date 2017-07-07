Мединского оставили доктором наук

Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГу) отказался лишать министра культуры России Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 7 июля.

Решение поддержали 19 человек, трое воздержались, против не высказался никто.

Члены совета рассмотрели докторскую диссертацию главы Минкульта на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». Комиссия не увидела оснований считать работу ненаучной, передает РИА Новости со ссылкой на представительницу вуза Веронику Смирнову.

«Отдельные элементы идеологической тенденциозности, в определенной степени присутствующие в диссертации, в целом не подменяют собой ее научности и соответствия установленным квалификационным требованиям», — процитировала заключение диссовета Смирнова.

Отмечается также, что комиссия не увидела в работе министра признаков плагиата. «Пересказ тезиса без ссылки составил менее 0,09 процента от объема работы в 479 страниц», — заявила представительница вуза.

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В начале октября 2016 года работу Мединского планировали разобрать на ученом совете в Уральского федерального университета, но Высшая аттестационная комиссия отозвала ее из-за нарушения сроков рассмотрения. Материалы диссертации передали в диссовет на базе исторического факультета Московского государственного университета, однако тот планово прекратил свое существование в марте 2017-го.

Заявление с требованием лишить Мединского ученой степени было подписано историками Иваном Бабицким из «Диссернета», Константином Ерусалимским и Вячеславом Козляковым и подано в адрес Минобрнауки в сентябре 2016-го. По их мнению, диссертация содержит фактические ошибки и в целом абсурдна.