В БелГУ рассказали о «несомненной научной значимости» диссертации Мединского

Проректор по качеству и дополнительному образованию Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Владимир Шаповалов рассказал об итогах рассмотрения докторской диссертации министра культуры России Владимира Мединского. Об этом он сообщил «Ленте.ру» в пятницу, 7 июля.

«Перед этим у нас была создана рабочая комиссия по подготовке заключения. Работали над этим заключением больше двух недель. Во время обсуждения мнения в определенной степени разделились. Девятнадцать были за, а три воздержались», — описал Шаповалов процесс рассмотрения работы.

«Это показывает, что есть определенные подходы и определенные мнения. Тем не менее, по итогам общего голосования все отметили, что диссертация, однозначно, имеет определенные погрешности. В первую очередь, по стилю изложения и по глубине определенных выводов. Тем не менее, все признали, что работа имеет несомненную научную значимость. До этого никто проблемой мифотворчества в отношении России XV-XVII веков в объеме того круга источников, которые поднял Мединский, не занимался», — заявил проректор БелГУ.

По его словам, в комиссию входили члены совета по специальности «Отечественная история». Шаповалов отметил, что в университете были удивлены тем, что обратились именно к ним.

«Наш совет работает уже 15 лет и это первый раз, когда к нам обратились. Нам трудно объяснить, почему выбрали нас. Возможно, это связано с тем, что за время работы нашего совета ни одного замечания по качеству наших диссертаций не было», — сказал он.

Ранее в пятницу стало известно, что диссертационный совет БелГУ отказался лишать министра культуры степени доктора исторических наук.