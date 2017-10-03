В Кремле устранились от обсуждения ученой степени Мединского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел в возможном лишении ученой степени министра культуры Владимира Мединского повода для системных преобразований. Его слова во вторник, 3 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Никаких решений не принято, есть некая рекомендация. Но это не тема, которая касается администрации президента», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что этим вопросом должен заниматься Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории.