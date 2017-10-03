Глава Минобрнауки рассказала о «своем видении истории» у Мединского

Диссертация министра культуры России Владимира Мединского представляет «свое видение истории» автора. Об этом во вторник, 3 октября, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, передает РИА Новости.

При этом никакого плагиата в работе коллеги она не усмотрела и напомнила, что этот труд заслужил положительные отзывы двух диссоветов.

Ранее, 2 октября, сообщалось, что экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории поддержал заявление о лишении Мединского степени доктора наук. Решение принято большинством голосов и носит рекомендательный характер. Точку в этом деле должен поставить президиум ВАК, который рассмотрит данный вопрос 20 октября.

7 июля проректор Белгородского государственного национального исследовательского университета Владимир Шаповалов по итогам комиссионного рассмотрения докторской диссертации министра заявил о ее несомненной научной значимости. Однако работа имеет погрешности. «В первую очередь по стилю изложения и по глубине определенных выводов», — отметил Шаповалов.

В итоге диссовет БелГУ принял решение о сохранении за Мединским степени доктора исторических наук:19 человек проголосовали «за», трое воздержались.

Осенью 2016 года с требованием лишить министра ученой степени выступили активисты «Диссернета», ссылаясь на различные погрешности как в форме, так и в содержании работы «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». Летом 2017 года восемь ученых написали в защиту Мединского письмо в адрес президента России Владимира Путина.