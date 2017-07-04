Мединский ответил критикам своей диссертации

Министр культуры Владимир Мединский ответил на критику своей диссертации, посвятив этой теме статью, размещенную на сайте «Российской газеты».

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«Во-первых, обвинения казались смехотворными. Во-вторых, не было времени. Дел много, в отличие, видимо, от моих оппонентов. Последние желанный плагиат в моей работе искали-искали, да так и не нашли», — написал чиновник.

Он отметил, что мог бы назвать травлей дискуссию вокруг его научной работы. «Но "травят" у нас, вы знаете, исключительно вольнодумцев и свободных художников. А таких, как я, "подвергают справедливой критике"», — пояснил министр. По словам Мединского, он относится к этому нормально, поскольку его обязывает должность.

Осенью прошлого года активисты «Диссернета» потребовали лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук, ссылаясь на фактические погрешности в его научной работе. Рассмотрение заявления по поводу докторской диссертации министра назначено на июль и по плану должно состояться в Белгородском государственном университете.