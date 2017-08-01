Глава СВР Нарышкин отказался подтвердить гибель аль-Багдади

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки (СВР) России, отказался подтвердить «Интерфаксу» факт гибели Абу Бакра аль-Багдади, лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

«Нет, у меня нет информации больше той, которая фигурировала в средствах массовой информации», — ответил Нарышкин на соответствующий вопрос агентства.

Информация о смерти аль-Багдади появлялась неоднократно. 11 июля сообщалось, что в «Исламском государстве» якобы подтвердили данные о его смерти. Тем не менее 21 июля в Пентагоне заявили, что это сообщение они воспринимают как недостоверное.

О том, что лидер ИГ с большой вероятностью был убит в результате российского авиаудара 28 мая близ сирийской Ракки, 16 июня сообщило Минобороны России и 22 июня повторил МИД.

Ранее об уничтожении аль-Багдади говорилось в июне и декабре 2016-го, в апреле 2015-го (отмечалось, что он получил тяжелое ранение и скончался в больнице), а также в ноябре 2014-го. В январе 2017 года сообщалось о том, что аль-Багдади ранен при авиаударе и находится в критическом состоянии. В октябре 2016-го появилась информация о том, что лидер ИГ отравлен.

Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, более известный как Абу Бакр аль-Багдади, а также Абу Дуа и «калиф Ибрагим», родился, предположительно, в 1971 году в Ираке. Получил образование в области исламского богословия в Иракском университете (Багдад). В период обучения связался с экстремистской организацией «Братья-мусульмане».

С 2004 года упоминается в сообщениях американской разведки как активист «Аль-Каиды» в Ираке. В 2004-м задерживался американцами и содержался в тюрьме Абу-Грейб, однако был отпущен как «незначительная фигура». Защитил докторскую диссертацию по богословию, активно участвовал в деятельности террористических групп боевиков-исламистов в Ираке.

В мае 2010 года возглавил террористическую организацию ИГ после смерти ее основателя Абу Омара аль-Багдади.