В Пентагоне отказались верить в смерть главаря ИГ

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Абу Бакр аль-Багдади
Абу Бакр аль-Багдади

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади до сих пор жив. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает Reuters.

«Я полагаю, что он жив, я изменю свое мнение, когда мы узнаем, что убили его. Мы продолжаем охоту на него, предполагая, что он все еще жив», — сказал Мэттис журналистам.

Информация о смерти аль-Багдади появлялась неоднократно. 11 июля сообщалось, что в «Исламском государстве» подтвердили информацию о смерти аль-Багдади. О том, что лидер ИГ, вероятно, был убит в результате удара ВКС РФ 28 мая близ сирийской Ракки, 16 июня сообщило Минобороны России.

Также о гибели лидера боевиков сообщал МИД России. Ранее о его уничтожении говорилось в июне и декабре 2016-го, в апреле 2015-го (отмечалось, что он получил тяжелое ранение и скончался в больнице), а также в ноябре 2014-го. В январе 2017 года сообщалось о том, что аль-Багдади ранен при авиаударе и находится в критическом состоянии. В октябре 2016-го появилась информация о том, что лидер ИГ отравлен.

Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, более известный как Абу Бакр аль-Багдади (также упоминается под именами Абу Дуа и «калиф Ибрагим»), предположительно, родился в 1971 году в Ираке. Достоверных сведений о его биографии нет. Возглавил группировку в мае 2010 года после смерти ее основателя Абу Омара аль-Багдади.

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