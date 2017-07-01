Иранские СМИ поверили в смерть аль-Багдади из-за ошибок его молившегося друга

Иранское информационное агентство FARS заявило, что предполагаемая гибель лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади косвенно подтверждена. Такой вывод сделан из публикаций в СМИ, источники которых сообщили об ошибках, допущенных близким другом аль-Багдади при чтении проповеди. Статья опубликована на сайте FARS в субботу, 1 июля.

«Арабоязычные СМИ процитировали местные источники, которые рассказали, что Абу Катибех (Abu Qatibeh), близкий соратник и друг аль-Багдади, плакал и делал ошибки в пятничной молитвенной проповеди, которая состоялась в городке к западу от Мосула», — передает агентство.

Также, по словам этих источников, Абу Катибех внезапно заплакал, когда упомянул Абу Бакра.

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22 июня в МИД России заявили, что о ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещена в РФ) можно говорить «с большой долей вероятности». Замглавы ведомства Олег Сыромолотов отметил, что террористические группировки представляют собой структуры с жесткой иерархией, а значит «устранение их лидеров ведет к существенной дезорганизации» боевиков и сеет панику в их рядах.

До этого в Минобороны России сообщили, что ведомство проверяет информацию о возможном уничтожении аль-Багдади в результате удара ВКС 28 мая близ Ракки по месту встречи лидеров ИГ. По предварительным сведениям, он присутствовал на совещании, в котором, помимо него, участвовали террористы, входившие в состав «военного совета» ИГ, а также около 30 полевых командиров и до 300 боевиков из числа личной охраны.

Сообщения об уничтожении аль-Багдади появляются в СМИ регулярно, однако пока они не подтверждались.