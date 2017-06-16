Силовые структуры
 

Минобороны России допустило гибель лидера ИГ при авиаударе

Перейти в «Мою Ленту»
Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади
Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади

Минобороны России проверяет данные о возможной ликвидации главы группировки «Исламское государство» Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара ВКС РФ 28 мая близ Ракки (Сирия). Об этом сообщает РИА Новости.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании [по участникам которого был нанесен удар] присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве обороны добавили, что в результате этой атаки, проведенной самолетами Су-35 и Су-34, уничтожены главари, входившие в состав «военного совета» группировки, а также «около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».

Сведения о предстоящем совещании лидеров ИГ в южном предместье Ракки российские военные получили в конце мая. В ходе проверки информации удалось выяснить, что участники встречи хотели спланировать маршруты выхода боевиков из города через так называемый южный коридор.

Удар был нанесен ночью 28 мая после того, как данные о месте и времени мероприятия были подтверждены через съемку беспилотниками. О действиях российской авиации была заранее уведомлена американская сторона.

В Минобороны указали, что среди ликвидированных террористов — «эмир» Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и «начальник службы безопасности» ИГ Сулейман Аль-Шауах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Минобороны России допустило гибель лидера ИГ при авиаударе
Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
Археологи нашли в центре Москвы орудия эпохи неолита
Посла США вызвали в МИД Турции после выдачи ордеров на арест охранников Эрдогана
Леонардо Ди Каприо отдал «Оскар» следователям из-за дела о хищениях
Пожаловавшаяся Путину мать-одиночка из Забайкалья снова потребовала жилье в Чите
В Днепропетровске запретили «Союз советских офицеров»
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:22Сегодня

«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»

Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
03:28Сегодня

Начата проверка в отношении следователя по делу о ДТП с пьяным ребенком

19:5915 июня

СК решил разобраться в деле о ДТП в Балашихе с «пьяным» мальчиком

20:1515 июня

Активиста Гальперина обвинили в призывах к экстремизму

Силовые структуры00:0814 июня
Макет перехватчика GBI

Противоракетные игры

Чем США хотят отражать ракетную угрозу
18:3915 июня

Медики отчитались о причине смерти организатора убийства Политковской

18:3015 июня

Минобороны России отреагировало на размещение США в Сирии систем залпового огня

17:5715 июня

Суд в Петербурге отложил рассмотрение дела Рыжего Тарзана о налете на бордели

Силовые структуры00:0822 мая

Приняли на дорожку

За что арестовали ставленника Шакро Молодого авторитета Дерюгу
18:2615 июня

СК возбудил уголовное дело после жалобы заболевшей раком девушки Путину

18:0715 июня

Полиция эксгумирует тело сбитого в Подмосковье ребенка для анализа на опьянение

14:2214 июня

Три пожилые Валентины заявили в полицию на выманившего деньги жителя Кузбасса

Россия
Отпустить нельзя усыпить
Как избавить улицы российских городов от бродячих животных без массовой бойни
«У меня второй внук недавно родился»
Самые яркие высказывания Путина с прямой линии
Археологи нашли в центре Москвы орудия эпохи неолита
Пожаловавшаяся Путину мать-одиночка из Забайкалья снова потребовала жилье в Чите
Жерар Депардье«И пусть отсохнут мои руки и ноги»
«Лента.ру» предлагает оценить первые варианты клятв на вступление в гражданство
Путин заявил об отсутствии проблемы с олигархией в России
Обратившимся к Путину жителям вагон-городка из ХМАО отказали в расселении
Все материалы
Мир
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Armenian Genocide«Уничтожить их полностью, убивая и обращая в рабство»
Почему не всякую массовую резню можно назвать геноцидом
СМИ узнали о планах США увеличить контингент в Афганистане
Противники Трампа предложили ему на день рождения «билет» в Россию
Посла США вызвали в МИД Турции после выдачи ордеров на арест охранников Эрдогана
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Все материалы
Бывший СССР
Здравствуйте, товарищи!
Почему полная реформа медицины грозит Украине вымиранием населения
В Днепропетровске запретили «Союз советских офицеров»
Депутат Рады предрек Турчинову тюрьму за «потерю» Крыма
В сети показали высланных из Астаны в степь на время «Экспо-2017» бомжей
Украинская девушка-снайпер спела о «шоколадной попе» под видеоряд с Порошенко
Украинский мэр пожаловался на нежелание жителей Донбасса служить в ВСУ
В Киеве одну из станций метро сделают «путем отхода» для участников гей-парада
Все материалы
Финансы
Эльвира Набиуллина В тисках Федрезерва
Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
Еврогруппа согласовала выделение нового транша для Греции
Возобновился импорт винограда и клубники из Турции
Плохая погода помешает ЦБ резко снизить ставку
Назван размер средней зарплаты на Украине
Медведев оценил долю ненефтяных доходов России
Путин прокомментировал перспективы повышения пенсионного возраста
Все материалы
Бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
Топливный баланс
Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
В Минэнерго допустили возможность отбора Украиной российского газа в счет штрафа
Зубков снова стал акционером «Газпрома»
АППБУТ выразила протест на решение суда по делу против блогера Неверова
Итальянская Eni задумалась о возможности стать акционером «Турецкого потока»
Все материалы
Силовые структуры
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
Макет перехватчика GBIПротиворакетные игры
Чем США хотят отражать ракетную угрозу
Корвет проекта 20380 «Бойкий»«Ракета не летает — проблемы корабелов»
Мнение главы ОСК о делах с гособоронзаказом в кораблестроении
СК решил разобраться в деле о ДТП в Балашихе с «пьяным» мальчиком
Медики отчитались о причине смерти организатора убийства Политковской
Минобороны России отреагировало на размещение США в Сирии систем залпового огня
Все материалы
Наука и техника
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 годУпражнения с бревном
Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Дали воду
Раскрыта тайна восьмого чуда света
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Раскрыта главная особенность iPhone 8
В Китае осуществили квантовую телепортацию на расстояние 1,2 тысячи километров
Сценарист двух частей Mass Effect поработает над новой игрой Bioware
Раскрыта главная опасность употребления жареного картофеля
Все материалы
Спорт
L'One«Серхио Рамос — та еще мразота»
Рэпер L'One — о финале Лиги чемпионов, Романе Зозуле, Викторе Цое и «Спартаке»
Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
Умерла пострадавшая в давке во время финала Лиги чемпионов
Аргентинский футболист пяткой перебросил вратаря в матче Открытого кубка США
Карякин проиграл Карлсену на супертурнире в Норвегии
Сталлоне назвал Макгрегора настоящим Рокки
Боец Харитонов нокаутировал соперника на 35-й секунде поединка
Все материалы
Культура
«Нельзя делать вид, будто смерти нет»
Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
Всех вылечат
«Кинотавр»-2017: «Аритмия» Бориса Хлебникова и итоги фестиваля
Дорогой наш человек
Умер актер Алексей Баталов
По игре о Дюке Нюкеме снимут фильм
Директором музея «Исаакиевский собор» назначили Мудрова
Исполнитель роли Николая II в «Матильде» объяснил свою репутацию порноактера
В Третьяковке покажут высокомолекулярную версию «Явления Христа народу»
Все материалы
Интернет и СМИ
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Безумный седобородый шляпник покорил интернет заразительным смехом и стал мемом
Google поможет жителям Донбасса наладить быстрый интернет
Skittles «отдала» радугу геям
Австралийский журналист поделился ощущениями от пули в шее
Юрист обезглавил и выпотрошил курицу в прямом эфире ради закона об абортах
Колумбийскую телеведущую арестовали за похищение двух мужчин
Все материалы
Ценности
Получите «двушечку»
Лучшие американские купе, фастбэки и хардтопы на аукционе в Портленде
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Rolls-Royce покажет машину британского фельдмаршала
Mini объединил несколько дизайнеров для коллекции одежды
Дизайнеры Dolce & Gabbana призвали клиентов не покупать у них ничего
Кристен Стюарт научит женщин краситься
Фотограф Марио Тестино стал кавалером ордена Почетного легиона
Все материалы
Путешествия
Роуминга больше нет
Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Число российских туристов в Германии выросло почти на четверть
Каждый пятый россиянин откажется от летнего отдыха
В «Артеке» настроились на прием рекордного числа детей
Поток туристов из России в Израиль резко вырос в мае
В работе аэропорта Кольцово возникли сбои после ЧП с лайнером на взлетной полосе
Все материалы
Из жизни
Накрашенная и страшная
Девушки-гримеры пугают поклонников кровью и расчлененкой
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
В китайском заповеднике собака стала кормилицей для четырех тигрят
Принц Гарри пришел на продуктовый рынок в Лондоне
Два подростка три дня блуждали по катакомбам Парижа
Все материалы
Тест новой Mazda CX-5
Почему не стоит переживать о том, что новая Mazda CX-5 – не новая
Автомобиль и пароход
История Isuzu Nagisa, который умел плавать
Самые узкие машины в мире
Да, они слишком узкие, но еще не мотоциклы
2000 «лошадей» и гонки по дюнам
Посмотрите, как огромные внедорожники карабкаются по песку и взрываются
Кларксон предложил «одноногому» Хаммонду ухаживать за офисом
В США скрестили Jeep Wrangler с «Супрой»
Audi затроллила «Теслу» с помощью билборда
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы