Минобороны России допустило гибель лидера ИГ при авиаударе

Минобороны России проверяет данные о возможной ликвидации главы группировки «Исламское государство» Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара ВКС РФ 28 мая близ Ракки (Сирия). Об этом сообщает РИА Новости.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании [по участникам которого был нанесен удар] присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве обороны добавили, что в результате этой атаки, проведенной самолетами Су-35 и Су-34, уничтожены главари, входившие в состав «военного совета» группировки, а также «около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».

Сведения о предстоящем совещании лидеров ИГ в южном предместье Ракки российские военные получили в конце мая. В ходе проверки информации удалось выяснить, что участники встречи хотели спланировать маршруты выхода боевиков из города через так называемый южный коридор.

Удар был нанесен ночью 28 мая после того, как данные о месте и времени мероприятия были подтверждены через съемку беспилотниками. О действиях российской авиации была заранее уведомлена американская сторона.

В Минобороны указали, что среди ликвидированных террористов — «эмир» Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и «начальник службы безопасности» ИГ Сулейман Аль-Шауах.