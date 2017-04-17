Один из ключевых помощников главаря ИГ убит под Мосулом

Один из основных помощников главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади по кличке «Эмир Кавказа» убит в городе Талль-Афар, расположенном к западу от Мосула. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на собственный неназванный источник.

По его данным, высокопоставленный функционер ИГ был «убит Богом» возле дома, где он проживал. В связи с этим событием боевики начали широкомасштабную операцию по поиску вероятных убийц и прочесывают городские кварталы.

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По словам источника, неоднократные убийства высокопоставленных деятелей ИГ могут свидетельствовать о глубоких противоречиях между представителями различных течений внутри руководства группировки.

4 апреля сообщалось о ликвидации в Мосуле высокопоставленного боевика по имени Абу Мухаджира ар-Руси предположительно, гражданина России. Вместе с ним были убиты шесть его помощников.

Тремя днями ранее в результате авиаудара погиб Айяд аль-Джумайли (Ayad al-Jumaili), ближайший соратник аль-Багдади. Он был ликвидирован в городе Эль-Каим в граничащей с Сирией западной провинции Анбар. Террорист курировал в ИГ вопросы обеспечения безопасности.