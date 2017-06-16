Силовые структуры
 

Путину доложили об авиаударе по месту встречи главарей ИГ в Сирии

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Членов Совета безопасности России, в том числе президента Владимир Путина, проинформировали об авиаударе ВКС под сирийской Раккой, в результате которого, предположительно, был уничтожен главарь «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Данные сведения на совещании Совбеза огласил министр обороны Сергей Шойгу.

Стопроцентного подтверждения информации об уничтожении аль-Багдади пока нет, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС. «Все примеры подобного рода акций по "обезглавливанию" террористических группировок всегда подавались достаточно с большим энтузиазмом и помпой, но опыт показывает, что потом эти структуры восстанавливали свою боеспособность», — отметил министр на пресс-конференции в Москве.

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с ИГ также пока не может подтвердить данные о ликвидации главаря группировки, передает Associated Press.

Утром 16 июня в Минобороны России сообщили, что ведомство проверяет информацию о возможном уничтожении аль-Багдади в результате удара ВКС 28 мая близ Ракки. По предварительным сведениям, он присутствовал на совещании, в котором также участвовали террористы, входившие в состав «военного совета» ИГ, а также около 30 полевых командиров и до 300 боевиков из числа личной охраны. Атаку провели самолеты Су-34 и Су-35.

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