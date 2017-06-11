Сирийские СМИ в очередной раз сообщили об уничтожении лидера ИГ аль-Багдади

Сирийское государственное телевидение со ссылкой на неназванные источники передало, что в субботу, 10 июня, в результате авианалета на Ракку был убит лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади. Сообщение процитировал целый ряд мировых СМИ, включая британскую прессу (Daily Mail и Daily Mirror), а также ближневосточное агентство Al-Masdar.

В публикациях отмечается, что информационное агентство Amaq, считающееся «официальным рупором» ИГ, пока никак не прокомментировало сообщения о гибели аль-Багдади.

По данным сирийских активистов, которых цитирует Daily Mail, 10 июня на Ракку действительно были произведены несколько налетов авиации Международной коалиции, в результате чего погибли как минимум семь мирных жителей. Однако сообщений об аль-Багдади в контексте этих налетов нет.

Сообщения об уничтожении аль-Багдади появляются в мировых СМИ регулярно. В частности, информация о его гибели в результате авианалета публиковалась в июне и декабре 2016-го, в апреле 2015-го, а также в ноябре 2014-го. В январе 2017 года сообщалось о том, что аль-Багдади ранен при авиаударе и находится в критическом состоянии. В апреле 2015 года сообщалось, что после тяжелого ранения он скончался в одном из ближневосточных госпиталей. В октябре 2016-го появились сообщения о том, что лидер ИГ отравлен.

Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, более известный как Абу Бакр аль-Багдади, а также Абу Дуа и «калиф Ибрагим», предположительно родился в 1971 году в Ираке. Достоверных сведений о его детстве и юности нет. Получил образование в области исламского богословия в Иракском университете (Багдад). В период обучения связался с экстремистской организацией «Братья-мусульмане».

С 2004 годов его имя появляется в сообщениях американской разведки. Его упоминают как одного из активистов «Аль-Каиды» в Ираке. В 2004-м задерживался американцами и содержался в тюрьме Абу-Грейб, однако был отпущен как «незначительная фигура». Защитил докторскую диссертацию по богословию, активно участвовал в деятельности террористических групп боевиков-исламистов в Ираке.

В мае 2010 года возглавил террористическую организацию ИГ после смерти ее основателя Абу Омара аль-Багдади.