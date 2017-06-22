МИД России все-таки признал вероятность гибели лидера ИГ

В МИД России заявили, что о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади можно говорить «с большой долей вероятности». Об этом в четверг, 22 июня, сообщает РИА Новости.

«По опыту разгрома террористического бандподполья на Северном Кавказе могу сказать, что если эта информация подтвердится, то можно будет констатировать очередной крупный успех российских ВКС в борьбе с международным терроризмом», — отметил замглавы министерства Олег Сыромолотов.

Он отметил, что террористические группировки представляют собой структуры с жесткой иерархией, а значит «устранение их лидеров ведет к существенной дезорганизации» боевиков и сеет панику в их рядах.

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При этом несколько дней назад в ведомстве отмечали, что подтверждения этих сведений нет.

О том, что аль-Багдади, вероятно, был убит в результате удара ВКС РФ 28 мая близ сирийской Ракки, 16 июня сообщило Минобороны России. Там подчеркнули, что информация проверяется по различным каналам.

В военном ведомстве добавили, что в результате этой атаки, осуществленной самолетами Су-35 и Су-34, были уничтожены главари, входившие в состав «военного совета» ИГ, а также «около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».

Слухи о ликвидации главаря «Исламского государства» появляются регулярно. Так, до этого о гибели аль-Багдади сообщалось 11 июня. Сами представители группировки никак не комментировали по своим каналам эти публикации.

