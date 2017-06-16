Клинцевич оценил достоверность сообщения о ликвидации лидера ИГ

Ликвидация лидера террористической группировки «Исламское государство» Ибрагима Абу-Бакр ль-Багдади может привести к коренному перелому в войне в Сирии. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич Национальной службе новостей (НСН) в пятницу, 16 июня.

Так сенатор прокомментировал сообщение, распространенное Минобороны, в котором допускалась гибель главаря ИГ при авиаударе российских ВКС 28 мая.

«Я абсолютно убежден, что раз уж заявление пришло, значит, уровень огневого поражения был таков, что выжить в этих условиях было невозможно. Наши военные тысячу раз проверят, прежде чем дать в публичную плоскость какую-то информацию», — сказал он.

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Клинцевич уверен, что ликцидация аль-Багдади деморализует ситуацию внутри группировки. В то же время он отметил, что антитеррористическая коалиция во главе с США будет «крайне сильно расстроена, потому что это может повлиять на очень многие вещи».

Ранее в пятницу сообщалось, что Минобороны РФ проверяет информацию по разным каналам. На данный момент удалось выяснить, что аль-Багдади присутствовал на совещании террористов около Ракки, где нанесли удар российские военные. В ведомстве добавили, что в результате этой атаки, проведенной самолетами Су-35 и Су-34, уничтожены главари, входившие в состав «военного совета» группировки, а также «около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».

Сообщения об уничтожении аль-Багдади появляются в СМИ регулярно, однако ни одно из них пока не подтверждалось.

Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, более известный как Абу Бакр аль-Багдади, а также Абу Дуа и «калиф Ибрагим», предположительно родился в 1971 году в Ираке. Получил образование в области исламского богословия в Иракском университете (Багдад). Позже защитил докторскую диссертацию по богословию.

С 2004 годов его имя фигурирует в сообщениях американской разведки. Его упоминают как одного из активистов «Аль-Каиды» в Ираке. Он также активно участвовал в деятельности террористических групп боевиков-исламистов в Ираке.

В мае 2010 года возглавил террористическую организацию ИГ (запрещена в РФ) после смерти ее основателя Абу Омара аль-Багдади.