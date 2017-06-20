В МИД России заявили об отсутствии подтверждений смерти лидера ИГ в Сирии

Ликвидация в Сирии лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади пока не подтверждена. Об этом заявил замглавы российского МИД Геннадий Гатилов, сообщает «Интерфакс».

«Нет подтверждения [этих сведений]», — сообщил замминистра журналистам.

16 июня сообщалось, что в результате удара ВКС РФ 28 мая близ сирийского города Ракка, возможно, был убит главарь ИГ аль-Багдади. В Минобороны России пояснили, что данная информация проверяется.

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В военном ведомстве добавили, что в результате этой атаки, проведенной самолетами Су-35 и Су-34, уничтожены командиры, входившие в состав «военного совета» группировки, а также «около 30 военачальников среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».

В Минобороны указали, что среди ликвидированных террористов — «эмир» Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и «начальник службы безопасности» ИГ Сулейман Аль-Шауах.

Сообщения об уничтожении аль-Багдади появляются в СМИ регулярно, однако пока они не подтверждались.

В декабре 2016-го за информацию, которая бы помогла захватить или ликвидировать аль-Багдади, американские власти обещали награду в размере до 25 миллионов долларов.