Charlie Hebdo высмеял беспрестанные попытки доказать смерть главаря ИГ

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему возможной ликвидации лидера запрещенной в России группировки «Исламское государство» Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади. Снимок рисунка публикует РЕН ТВ.

На картинке «Аль-Багдади убит россиянами» изображена гора убитых, рядом с которой стоят двое военных. «Вон там, в середине, я его узнал», — говорит один из них, указывая на трупы.

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16 июня Минобороны России объявило, что лидер террористической группировки аль-Багдади, возможно, был ликвидирован в Сирии в результате российского авиаудара по полевым командирам, которые проводили собрание в ночь на 28 мая. Российские военные заявили, что проверяют информацию о гибели главаря. 20 июня российский МИД заявил, что подтверждения его смерти не найдено.

Сообщения об уничтожении аль-Багдади регулярно появляются в СМИ, однако пока они не находили подтверждения.