NYT отвергла обвинения в спасении лидера ИГ от смерти

Президент США Дональд Трамп ошибся, заявив, что газета The New York Times (NYT) помешала убить Абубакра аль-Багдади, лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщается в редакционной статье, опубликованной в NYT.

23 июля хозяин Белого дома обвинил издание в срыве попытки убить аль-Багдади. «Их больная повестка дня считается выше национальной безопасности», — написал он в своем Twitter.

О какой именно публикации идет речь, американский президент не уточнил. NYT предполагает, что причиной критики со стороны Трампа стал материал телеканала Fox News, который вышел 21 июля.

В нем приводятся слова руководителя командования специальных операций США генерала Рэймонда Томаса о том, что американские военные в 2015 году «были особенно близки» к лидеру ИГ, им удалось получить много ценной информации о нем. «Однако через неделю информация просочилась в известную газету, что привело к срыву захвата», — отметил он, не назвав издание.

В утренней программе Fox&Friends на телеканале Fox News предположили, что речь идет о статье The New York Times, опубликованной 8 июня 2015 года. Официальный представитель NYT потребовал от Fox News извинений, как в эфире, так и в микроблоге телеканала, передает The Independent.