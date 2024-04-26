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12:09, 26 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по скоплению ВСУ в Черниговской области Украины

Подполье: ракетным ударом поражено скопление ВСУ в Черниговской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В результате российского ракетного удара было поражено крупное скопление солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области недалеко от границы с Россией. Об этом стало известно из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«Прилеты фиксировались возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, имея особую наглость, начали скапливать силы и средства», — приводятся в публикации слова партизана.

Он предположил, что группировка украинских войск, по которой был нанесен удар, концентрировала свои силы с целью дальнейшей атаки на Брянскую область.

Лебедев также рассказал об ударе Российской армии по местам расположения солдат ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По его словам, в ходе атаки были поражены скопления украинских солдат в Малой Токмачке, Гуляйполе, Работино и Малиновке.

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      Глеб Палехов
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