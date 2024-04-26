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12:10, 26 апреля 2024Бывший СССР

ВС России ударили по прятавшимся в жилых домах военным ВСУ в Запорожской области

Подполье: ВС РФ ударили по военным ВСУ, прятавшимся в жилых домах в Запорожье
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прятались в жилых домах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка получили полный рацион. (...) Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах», — заявил подпольщик.

По его словам, мирные жители во время удара не пострадали. Лебедев добавил, что многие из украинских подразделений, разбиваясь на малые группы, уходят на ночевку в степи и лесопосадки, разводя костры, и против них применяются беспилотники.

Ранее Сергей Лебедев сообщал об ударе по крупному скоплению солдат ВСУ в Черниговской области недалеко от границы с Россией. Он предположил, что группировка украинских войск, по которой был нанесен удар, концентрировала свои силы с целью дальнейшей атаки на Брянскую область.

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      Валентин Карант
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