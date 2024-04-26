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12:09, 26 апреля 2024Мир

В США предрекли войну в Азии из-за ржавого корабля

WP: оставленный на мели корабль Филиппин может стать причиной войны в Азии

Фото: United States Navy / Reuters

Оставленный на мели старый военный корабль, принадлежащий Филиппинам, может стать причиной новой войны в Азии. Конфликт из-за ржавого судна предрекло издание The Washington Post (WP) со ссылкой на официальные лица и аналитиков по вопросам безопасности.

«Судно Sierra Madre, которое остается на Втором мелководье Томаса, теперь стало эпицентром эскалации напряженности между Филиппинами и Китаем и может втянуть США в вооруженный конфликт в Тихом океане», — утверждается в публикации.

В 1999 году Филиппины намеренно посадили десантный корабль времен Второй мировой войны на мель на рифе Жэньай, также известном как Второе мелководье Томаса. Это действие филиппинские власти предприняли, чтобы закрепить свои права на архипелаг Спратли, являющийся предметом территориального спора с КНР в Южно-Китайском море.

По данным издания, «риск следующей войны в Азии все больше зависит от ветхого корабля, отслужившего свой срок, испещренного дырами, покрытого ржавчиной и причаленного к рифу».

В марте МИД Китая призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море у рифа Жэньай.

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      Елизавета Мытарева
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