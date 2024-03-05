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11:24, 5 марта 2024Мир

МИД КНР призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море

МИД: Пекин призывает Филиппины не нарушать территориальный суверенитет Китая

Фото: Johannes Neudecker / Globallookpress.com

Пекин призывает Филиппины не нарушать территориальный суверенитет Китая и прекратить провокации в регионе Южно-Китайского моря. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя столкновение судов Китая и Филиппин возле рифа Жэньай.

«Филиппинская сторона в очередной раз нарушила свои обязательства перед Китаем и устроила посягательства на права [Китая] и провокации в водах рифа Жэньай. Китай вновь призывает Филиппины прекратить нарушения и провокации на море и не предпринимать никаких действий, которые могут осложнить ситуацию», — отметила дипломат.

Жэньай, также известный как Аюнгин или Вторая отмель Томаса, — затопленный риф, являющийся частью архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Географический объект занят военным кораблем Sierra Madre ВМС Филиппин с 1999 года. Китай оспаривает принадлежность территории и периодически обвиняется Филиппинами в морской блокаде.

Ранее стало известно о расширении Филиппинами военного сотрудничества с США из-за «агрессивного» Китая. По словам главы Минобороны Филиппин Гилберто Теодоро, альянс Манилы и Вашингтона «чрезвычайно силен».

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      Максим Габриелян
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